IEA: Globálny rast dopytu po rope sa v tomto a budúcom roku spomalí

Londýn 11. júla (TASR) - Globálny rast dopytu po rope sa v tomto a budúcom roku spomalí na menej ako milión barelov denne. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v najnovšej prognóze, pričom poukázala na zníženie spotreby ropy v Číne v 2. štvrťroku v dôsledku ekonomických problémov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Globálny dopyt v 2. štvrťroku 2024 vzrástol medziročne o 710.000 barelov denne, čo bol najpomalší štvrťročný nárast od konca roka 2022, napísala IEA vo svojej mesačnej správe o rope. Tento pokles dopytu pripísala agentúra najmä zníženiu spotreby v Číne.



"Prvenstvo Číny sa vytráca. Minulý rok sa táto krajina podieľala 70 % na raste globálneho dopytu, v rokoch 2024 a 2025 to však klesne na približne 40 %," uviedla IEA.



Okrem toho sa na celom svete vytráca aj vplyv oživenia ekonomík po pandémii ochorenia COVID-19. Podľa IEA nevýrazný hospodársky rast, zvýšená energetická efektívnosť a rozširovanie elektromobilov budú pôsobiť ako protivietor dopytu po rope v tomto aj budúcom roku.



IEA v júlovej prognóze predpovedá nárast dopytu po rope v tomto roku o 970.000 barelov/deň. To sa oproti júnovému výhľadu do značnej miery nezmenilo. V budúcom roku očakáva jeho zvýšenie o 980.000 barelov denne.



Medzitým globálna ponuka ropy v júni vzrástla o 150.000 barelov na 102,9 milióna barelov denne. A produkcia v 2. štvrťroku stúpla o 910.000 barelov/deň v porovnaní s prvými tromi mesiacmi tohto roka.



IEA dodala, že v roku 2024 očakáva rast globálnej ponuky ropy v priemere o 770.000 barelov denne, čím sa jej dodávky zvýšia na rekordných 103 miliónov barelov denne.