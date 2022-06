IEA: Investície do čistej energie stúpajú, ale stále nie sú dostatočné

Ilustračná snímka Foto: Green Talk s.r.o.

Paríž 22. júna (TASR) - Investície do čistej energie dosiahnu tento rok rekord, ale stále nie sú dostatočne vysoké na riešenie klimatickej krízy, pričom výdavky na uhlie rastú. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energiu (EIA). TASR správu prevzala z AFP.IEA vo výročnej správe predpovedá, že globálne investície do energetiky v roku 2022 vzrastú o 8 % na 2,4 bilióna USD (2,27 bilióna eur), a to najmä vďaka investíciám do obnoviteľným zdrojov, hoci prudko stúpajúca inflácia a ruská invázia na Ukrajinu zvyšujú náklady.Investície do všetkých sektorov tento rok stúpnu, ale najrýchlejšie budú rásť v prípade elektriny, najmä obnoviteľných zdrojov, sietí a energetickej efektívnosti.Investície do čistej energie sa "" začínajú zvyšovať, uviedla IEA, ktorá očakáva, že tento rok dosiahnu 1,4 bilióna USD, čo je viac ako polovica z celkového nárastu výdavkov na energiu, poznamenala IEA.Od roku 2020 sa investície do čistej energie zvyšujú medziročne približne o 12 % percent. Podľa IEA je to však stále "". Napriek tomu to označila za "".V prvých piatich rokoch po Parížskom klimatickom pakte z roku 2015 dosiahlo totiž medziročné tempo rastu investícií do čistej energie len niečo vyše 2 %.Tento rok však aj inflácia na celom svete prudko stúpa, keďže ruská invázia na Ukrajinu zvýšila ceny energií.IEA odhaduje, že takmer polovicu dodatočných 200 miliárd USD kapitálových investícií do energetiky v roku 2022 "".IEA upozornila tiež, že v roku 2021 vzrástli aj investície do dodávok uhlia, a to o 10 %. Motorom ich rastu boli najmä rozvíjajúce sa ekonomiky v Ázii. Podobný nárast očakáva aj v tomto roku.(1 EUR = 1,055 USD)