IEA: Investície do energetiky dosiahnu v roku 2023 asi 2,8 bilióna USD

Paríž 25. mája (TASR) - Globálne investície do energetiky dosiahnu v roku 2023 približne 2,8 bilióna USD (2,6 bilióna eur), očakáva Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Väčšina z toho by mala smerovať do čistých technológií. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Podľa správy IEA o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI) bude tento rok smerovať viac ako 1,7 bilióna USA do zelených technológií, ako sú elektrické vozidlá či obnoviteľné zdroje. Len investície do solárnej energetiky by mali v roku 2023 predstavovať 1 miliardu USD denne. "Prvýkrát by mali byť vyššie než objem investícií smerujúcich do ťažby ropy," uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.



Uhlie, plyn a ropa však v tomto roku ešte stále prilákajú investície v objeme viac než 1 bilión USD. "Investície do fosílnych palív sú v súčasnosti viac ako dvojnásobné v porovnaní s úrovňami, ktoré predpokladá scenár čistých nulových emisií do roku 2050," uvádza sa v správe IEA. Mimoriadny je nesúlad investícií so scenárom nulových emisií predovšetkým v prípade uhlia, "dnešné investície sú takmer šesťkrát vyššie".



Aj keď vysoké investície do fosílnych palív vzbudzujú obavy, Birol sa snažil poukázať na to, čo by mohlo byť významnou zmenou v budúcnosti. "Čistá energia sa vyvíja rýchlo - rýchlejšie ako si mnohí ľudia uvedomujú," uviedol šéf IEA. "Jasne to ukazujú investičné trendy, kde sa čisté technológie vzďaľujú od fosílnych palív," dodal s tým, že "na každý 1 dolár investovaný do fosílnych palív teraz pripadá približne 1,7 dolára do čistej energie", pričom ešte pred piatimi rokmi bol tento pomer jedna k jednej.



(1 EUR = 1,0785 USD)