IEA: Investície do ropy a plynu by mohli klesnúť do roku 2030 o 50 %

Paríž 23. novembra (TASR) - Globálne investície v ropnom a plynárenskom sektore, ktoré v súčasnosti dosahujú zhruba 800 miliárd USD (733,21 miliardy eur) ročne, by sa mohli do konca tohto desaťročia znížiť zhruba o polovicu, ak sa majú splniť klimatické ciele a limitovať otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Uviedla to vo štvrtok v najnovšej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Zároveň upozornila, že by sa už nemali spúšťať žiadne nové dlhodobé projekty v tejto oblasti a niektoré súčasné projekty bude potrebné ukončiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Vzhľadom na to, že svet už pociťuje dôsledky zhoršujúcej sa klimatickej krízy, pokračovať v tomto biznise tak ako doteraz je nezodpovedné z environmentálneho aj zo sociálneho hľadiska," povedal šéf IEA Fatih Birol. Skritizoval, že ropné a plynárenské firmy sa na celosvetových investíciách do čistých energií podieľajú iba 1 %, pričom 60 % z tohto objemu realizujú iba štyri spoločnosti.



Napriek tomu, že v dôsledku zvyšovania investícií do alternatívnych energetických zdrojov sa očakáva postupné znižovanie dopytu po rope a plyne, IEA nepredpokladá, že tento priemysel zanikne. Určitý objem investícií bude naďalej potrebný aj do tejto oblasti, aby sa zaistila bezpečnosť energetických dodávok a zabezpečilo palivo pre sektory, v ktorých je znižovanie emisií náročnejšie.



Globálny dopyt po rope a zemnom plyne by mal dosiahnuť maximum do roku 2030, dodáva IEA. Do roku 2050 by sa v prípade, že vlády svoje sľuby v oblasti klímy a energetiky splnia, mal dopyt v porovnaní s dnešnou úrovňou znížiť zhruba o 45 %.



(1 EUR = 1,0911 USD)