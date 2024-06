IEA: investície do zelenej energie v 2024 dosiahnu dve miliardy USD

Paríž 6. júna (TASR) - Celosvetové investície do technológií a infraštruktúry zelenej energie dosiahnu v tomto roku dva bilióny amerických dolárov (1,84 miliardy eur), čo je dvojnásobok očakávaných investícií do fosílnych palív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).



Celkové investície do energetiky v roku 2024 podľa IEA v roku 2024 prvýkrát prekročia hranicu tri bilióny USD. Približne dva bilióny USD by mali ísť do čistých technológií vrátane obnoviteľných zdrojov energie, elektrických vozidiel, jadrovej energie, sietí, skladovania, nízkoemisných palív a tepelných čerpadiel. Zvyšok by mal smerovať do zemného plynu, ropy a uhlia.



Investície do obnoviteľných zdrojov energie a sietí v roku 2023 prvýkrát prekonali sumu vynaloženú na fosílne palivá. "Na každý dolár, ktorý dnes ide do fosílnych palív, pripadajú takmer dva doláre investované do čistej energie," uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.



Najväčší podiel na investíciách do čistej energie v roku 2024 bude mať Čína s odhadovanými 675 miliardami USD, Európa (370 miliárd USD) a Spojené štáty (315 miliárd USD). Na solárnu fotovoltiku sa vynakladá viac prostriedkov ako na akúkoľvek inú technológiu výroby elektrickej energie, pričom investície v tomto segmente by mali v roku 2024 vzrásť na 500 miliárd USD, najmä vďaka klesajúcim cenám solárnych modulov.



Očakáva sa, že globálne investície do ťažby ropy a zemného plynu sa v roku 2024 zvýšia o 7 % na 570 miliárd USD po tom, ako podobným tempom rástli aj v roku 2023.



(1 EUR = 1,0872 USD)