IEA: Jadrová energia zažíva vo svete silný návrat

Paríž 12. februára (TASR) - Jadrová energia zažíva vo svete silný návrat, vyhlásil v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Platí to vo Francúzsku, Ázii, Severnej Amerike, na Blízkom východe a inde, povedal Birol pred ministerskou schôdzkou združenia, ktorá sa uskutoční v utorok (13. 2.) v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Po ruskej invázii na Ukrajinu mnohé krajiny pochopili význam jadrovej energie spolu s obnoviteľnými zdrojmi, domácou výrobou elektriny," uviedol Birol. Vo vzťahu k Nemecku, ktoré vlani ukončilo výrobu energie z jadra, zvolil kritický tón.



Nemecká vláda mala podľa neho k dispozícii bezproblémovú technológiu a na jej mieste by sa zamyslel, či ju opustiť v prospech alternatív, ktoré by na jednej strane zvýšili závislosť od iných krajín a na druhej strane viedli k zvýšeniu emisií. Belgická vláda presadzovala podobnú politiku pred ruskou inváziou na Ukrajinu, potom ju však odmietla, poznamenal Birol.



Otázku jadrového odpadu označil za veľkú, avšak riešiteľnú výzvu. "Nemyslím si, že je to dôvod na to, aby sme jednoducho odsunuli technológiu na vedľajšiu koľaj bez toho, aby sme hľadali riešenia," uzavrel Birol.