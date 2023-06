IEA: Kapacita obnoviteľnej energie dosiahne tento rok rekord

Paríž 1. júna (TASR) - Kapacita produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov v tomto roku vzrastie o rekordné číslo, keďže vysoké ceny fosílnych palív a obavy o energetickú bezpečnosť podporujú zavádzanie solárnych a veterných systémov. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR správu prevzala z AFP.



Agentúra v aktualizovanej správe odhaduje, že tempo rastu globálnej kapacity obnoviteľnej energie sa v roku 2023 zvýši o 107 gigawattov (GW) na viac ako 440 GW. To bude jej najväčší nárast v histórii, pričom expanzia prebieha na všetkých hlavných svetových trhoch.



"Svet je pripravený pridať do elektrických systémov rekordné množstvo obnoviteľných zdrojov energie, viac ako je celková energetická kapacita Nemecka a Španielska dohromady," uviedol riaditeľ IEA Fatih Birol vo vyhlásení.



Očakáva sa, že v budúcom roku celková svetová kapacita obnoviteľnej elektriny dosiahne 4500 GW, čo sa rovná spoločnému výkonu Číny a Spojených štátov, dodala agentúra.



Čína si upevní svoju pozíciu hlavného ťahúňa rastu v tomto sektore, pričom tento a budúci rok sa bude podieľať 55 % na zvýšení globálnej kapacity výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.



V Európe IEA zlepšila prognózu rastu obnoviteľnej kapacity na 40 %, keďže krajiny na kontinente po invázii Ruska na Ukrajinu zintenzívnili úsilie o hľadanie alternatív k ruskému zemnému plynu.



Podľa IEA novoinštalovaná solárna a veterná kapacita ušetrí spotrebiteľom elektriny v EÚ v rokoch 2021 - 2023 až 100 miliárd eur tým, že vytlačí drahšie fosílne palivá.



"Globálna energetická kríza ukázala, že obnoviteľné zdroje energie sú rozhodujúce pre to, aby boli dodávky energie nielen čistejšie, ale aj bezpečnejšie a dostupnejšie," povedal Birol.



Prírastky solárnej energie budú predstavovať dve tretiny tohtoročného rastu. V Európe pribúdajú fotovoltické elektrárne a vyššie ceny elektriny prispievajú tiež k nárastu aj malých strešných systémov, ktoré sú "finančne atraktívnejšie". Pomáha tomu aj väčšia politická podpora na kľúčových európskych trhoch, akými sú Nemecko, Taliansko a Holandsko.



IEA predpokladá tiež, že aj budovanie veterných parkov tento rok ožije po pomalom zavádzaní v uplynulých dvoch rokoch. A zaznamená medziročný nárast o 70 %, najmä vďaka dokončeniu projektov, ktoré mali sklz pre ochorenie COVID-19 a problémy v dodávateľských reťazcoch.