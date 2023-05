IEA: Krok G7 pri cenovom strope na ruskú ropu nezmení situáciu na trhu

Hirošima 21. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) neočakáva, že najnovší plán štátov zo skupiny G7 pritvrdiť v súvislosti s cenovým stropom na ruskú ropu zmení situáciu v ponuke ropy a ropných produktov. Povedal to šéf IEA Fatih Birol.



Štáty skupiny G7, Európska únia a Austrália zaviedli na ruskú ropu prepravovanú tankermi cenový strop na úrovni 60 USD (55,51 eura) za barel (159 litrov) s cieľom obmedziť Moskve prílev peňazí na financovanie vojny na Ukrajine. Na samite v japonskej Hirošime lídri G7 v sobotu (20. 5.) uviedli, že zvýšia úsilie s cieľom zabrániť obchádzaniu cenového stropu, podrobnosti však neoznámili.



V tejto súvislosti Birol na okraj samitu pre agentúru Reuters povedal, že zvýšené úsilie G7 vo veci dodržiavania cenového stropu by dodávky ropy a ropných produktov ovplyvniť nemalo. "Akékoľvek významné zmeny na trhu by sme tak ako vždy zverejnili v našich analýzach a správach. Momentálne však nevidím dôvod, aby sme naše analýzy o vývoji na trhu menili," povedal Birol.



Dodal, že cenový strop na ruskú ropu splnil hlavné ciele: ruská ropa prúdi ďalej, takže situácia na trhu sa nezhoršila, príjmy Ruska z predaja ropy však klesli. "Moskva zahrala energetickou kartou, tento krok jej však nevyšiel. Je však pravda, že v prípade cenového stropu sa objavili určité diery, určité problémy, ktoré je potrebné riešiť, aby toto opatrenie fungovalo lepšie," povedal šéf IEA.



(1 EUR = 1,0808 USD)