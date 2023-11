IEA: Na dosiahnutie klimatických cieľov treba väčšiu efektivitu

Paríž 29. novembra (TASR) - Doterajšie opatrenia na podporu energetickej efektívnosti nestačia na splnenie svetových klimatických cieľov. Upozornila na to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Agentúra pred klimatickým samitom OSN COP28 uviedla, že globálne vylepšenia energetickej náročnosti, primárnej miery energetickej efektívnosti, sa v roku 2023 spomalili.



IEA vo svojej správe konštatuje, že na dosiahnutie čistých nulových emisií z energetického sektora do roku 2050, čo sa považuje za nevyhnutné na obmedzenie globálneho otepľovania na cieľ stanovený v Parížskej dohode v roku 2015, je potrebné, aby sa ročné zlepšenie energetickej efektívnosti zdvojnásobilo na viac ako 4 % v priemere za rok odteraz až do roku 2030.



V roku 2023 sa globálna energetická náročnosť zlepšila o 1,3 %, čo je výrazne pod hranicou potrebnou na dosiahnutie cieľa, uviedla IEA.



Podľa správy to bolo spôsobené oživením v energeticky náročných odvetviach, ako je petrochémia a letectvo, ako aj vyšším dopytom po klimatizácii.



"Svetové ambície v oblasti klímy závisia od našej schopnosti urobiť globálny energetický systém oveľa efektívnejším," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.



Ak chcú vlády dosiahnuť svoj cieľ a zároveň podporiť energetickú bezpečnosť, zdvojnásobenie pokroku v oblasti energetickej účinnosti v tomto desaťročí je kritické, dodal Birol.