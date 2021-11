IEA nalieha na OPEC+, aby podnikla kroky na zníženie cien ropy

Paríž 24. novembra (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v stredu vyzval najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+, aby prijali opatrenia, ktoré pomôžu znížiť ceny komodity na "rozumnú úroveň".



"Veľmi dúfam, že na ďalšom stretnutí alebo stretnutiach uvidím, že podniknú potrebné kroky na upokojenie globálnych trhov s ropou a pomôžu znížiť ceny na rozumnú úroveň," povedal Birol novinárom.



Šéf IEA si na mušku vzal aj Rusko pre plyn. "Rusko môže ľahko zvýšiť export do Európy o 15 % a výrazne utíšiť európske trhy s plynom," vyhlásil.



Ceny zemného plynu v Európe tento rok prudko vzrástli a Rusko, hlavný dodávateľ regiónu, len pomaly zvyšuje dodávky.



Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom, sa v júli dohodli na pomalom zvyšovaní produkcie ropy každý mesiac, keďže sa svetová ekonomika zotavuje z pandémie ochorenia COVID-19. Poprední producenti totiž vlani po vypuknutí pandémie výrazne znížili ťažbu po tom, ako krajiny zaviedli blokády a ceny ropy sa prepadli nakrátko až do záporných hodnôt.



Ekonomiky sa však medzitým začali zotavovať z pandémie po spustení očkovania a ceny ropy sa už pohybujú okolo 80 USD (71,39 eura) za barel, čo je úroveň, o ktorej sa mnohí analytici domnievajú, že by mohla podkopať globálne zotavovanie.



Svoju stratégiu má aliancia prehodnotiť na decembrovom stretnutí. Spojené štáty a niekoľko ďalších veľkých spotrebiteľov ropy v utorok (23. 11.) oznámili uvoľnenie dodávok zo svojich strategických zásob. Cieľom tohto kroku je zmierniť prudko rastúce ceny na čerpacích staniciach, ktoré načierajú do vreciek spotrebiteľov a zvyšujú náklady na dopravu.



„Rast cien ropy zaťažuje spotrebiteľov,“ povedal Birol. „Vytvára to tiež ďalší tlak na infláciu v období, keď oživenie ekonomiky zostáva nerovnomerné a stále čelí mnohým rizikám,“ dodal.



Inflácia tlačí centrálne banky k zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo môže spomaliť zotavovanie globálnej ekonomiky a narušiť tiež dopyt po rope.



(1 EUR = 1,1206 USD)