IEA očakáva rast globálneho dopytu po rope v tomto roku na nový rekord

Paríž 18. januára (TASR) - Celosvetový dopyt po rope by mal tento rok vzrásť o takmer 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) na nový rekord zhruba 102 miliónov barelov/deň. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej najnovšej mesačnej správe. Jej vyhliadky podporilo rozhodnutie čínskej vlády výrazne zmierniť protipandemické opatrenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vo svojej prvej mesačnej správe v tomto roku IEA uviedla, že globálny dopyt po rope by mohol v roku 2023 vzrásť o 1,9 milióna barelov denne na 101,7 milióna barelov/deň. Dôvodom je najmä ukončenie politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 v Číne, ktorá brzdila ekonomické aktivity v krajine. Práve Čína by mala byť hlavným motorom tohtoročného rastu dopytu po rope, dodala IEA.



Organizácia však zároveň poukázala na riziko obmedzenia dodávok suroviny na trhy. V dôsledku zvyšujúcich sa protiruských sankcií totiž hrozí zníženie produkcie ropy v Rusku.



"Vyhliadkam vývoja svetového trhu s ropou dominujú tento rok dve divoké karty: Čína a Rusko," uviedla IEA v správe. V prípade Ruska poukázala najmä na blížiace sa embargo Európskej únie na dovoz ropných produktov, ktoré od 5. februára doplnia zákaz dovozu ruskej ropy po mori zo začiatku decembra.