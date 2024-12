IEA očakáva tento rok rekordný dopyt po uhlí

Paríž 18. decembra (TASR) - Celosvetová spotreba uhlia by mala tento rok dosiahnuť rekordnú úroveň. To znamená ďalší rok s rekordnou spotrebou, napriek výzvam na ukončenie využívania paliva, ktoré je známe ako najviac znečisťujúce životné prostredie. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.



V najnovšej správe o vývoji na trhu s uhlím IEA odhaduje, že v tomto roku dopyt dosiahne približne 8,9 miliardy ton. To znamená tretí rekordný rok po sebe, pričom agentúra očakáva, že svoj strop dosiahne dopyt až v roku 2027. Vedci pritom opakovane vyzývajú na urýchlené kroky na zníženie emisie skleníkových plynov s cieľom spomaliť klimatickú zmenu a zabrániť katastrofálnym následkom pre planétu a jej obyvateľov.



Aj tento rok bude najväčším spotrebiteľom uhlia na svete Čína. Tá sa na globálnej spotrebe podieľa viac než tretinou. IEA očakáva, že v roku 2024 dosiahne čínsky dopyt po uhlí rekordných 4,9 miliardy ton. Dopyt ťahá najmä rastúca spotreba elektrickej energie a naďalej vysoká závislosť od tepelných elektrární napriek tomu, že Čína zvyšuje investície do produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.



Aj ďalšie veľké rozvíjajúce sa ekonomiky ako India a Indonézia sa nemalou mierou podieľajú na zvyšovaní spotreby uhlia vo svete. Kompenzujú tak pokles dopytu po tomto energetickom zdroji zo strany Európskej únie a USA.



IEA zároveň uviedla, že dopyt po uhlí bude v raste pokračovať aj v ďalších rokoch, pričom maximum by mal dosiahnuť až v roku 2027. Dôvodom je slabnúci záujem krajín o odchod od uhlia, navyše, po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu sú šance na výraznejšiu ekologizáciu energetiky ešte menšie. Podľa Trumpa je "zmena klímy podvod".