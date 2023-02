IEA: Oživenie čínskej ekonomiky bude motorom rastu dopytu po rope

Paríž/Londýn 15. februára (TASR) - Oživenie ekonomiky v Číne bude v roku 2023 motorom rastu dopytu po rope, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Varovala tiež, že trhu hrozí deficit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IEA vo svojej mesačnej správe uviedla, že Čína sa bude na raste dopytu po rope v tomto roku podieľať takmer polovicou. Dôvodom je uvoľnenie protipandemických opatrení a zotavovanie ekonomiky. Obmedzenie produkcie aliancie OPEC+ v dôsledku sankcií proti Rusku by však mohlo spôsobiť, že v druhej polovici roka bude na trhu nedostatočná ponuka.



"Predpokladáme, že dodávky aliancie OPEC+ klesnú, keďže Rusko bude pod tlakom sankcií," uviedla IEA. "Zdá sa, že svetová ponuka ropy bude do prvej polovice roka 2023 prevyšovať dopyt, ale bilancia by sa mohla rýchlo zmeniť na deficit, keďže dopyt sa zotaví a časť ruskej produkcie sa zastaví."



Medzinárodné sankcie voči Rusku, ktorých cieľom je pripraviť Moskvu o prostriedky na financovanie vojny na Ukrajine, mali zatiaľ len malý vplyv na jeho vývoz ropy. Ten sa v januári v porovnaní s úrovňou spred vojny znížil len o 160.000 barelov denne. Podľa IEA však do konca 1. štvrťroka klesne ruská ťažba približne o 1 milión barelov denne.