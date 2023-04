IEA: Prechod na elektromobilitu zásadne ovplyvní energetický priemysel

Brusel 29. apríla (TASR) - Rýchla elektrifikácia cestnej dopravy bude mať veľký vplyv na energetický priemysel, keďže do konca dekády vďaka nej spotreba ropy klesne o približne päť miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Predpokladá to Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Podľa jej odhadov bude celosvetovo takmer každý piaty automobil predaný v roku 2023 vybavený elektrickým motorom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V súčasnosti sa na svete podľa IEA spotrebuje v priemere vyše 100 miliónov barelov ropy denne. "Elektrické vozidlá sú jednou z hnacích síl nového globálneho energetického hospodárstva, ktoré sa rýchlo rozvíja - a prinášajú historickú transformáciu automobilového priemyslu na celom svete," uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.



IEA vo svojej výročnej správe o elektrických vozidlách uviedla, že v tomto roku očakáva nárast ročného predaja o 35 % na 14 miliónov. Elektromobily by tak tvorili 18 % celkových predajov na globálnom automobilovom trhu. V roku 2020 to boli iba 4 %.



Drvivá väčšina predaja elektromobilov sa koncentruje na troch trhoch - v Číne, Európe a Spojených štátoch. Čína je v popredí, keďže v minulom roku sa na celosvetovom predaji elektromobilov podieľala 60 percentami, uviedla IEA.



Predaje budú ďalej zvyšovať aj opatrenia ako ponuka štedrých dotácií spotrebiteľom, ktorí chcú v USA prejsť na elektrické vozidlá. IEA predpokladá, že priemerný podiel elektromobilov na celkovom predaji v Číne, EÚ a USA sa do roku 2030 zvýši na približne 60 %.