IEA predpovedá prebytok dodávok ropy v roku 2024

Oslo 21. novembra (TASR) - Globálny trh s ropou zažije v roku 2024 mierny prebytok ponuky, aj keď členovia aliancie OPEC+ predĺžia svoje škrty v produkcii do budúceho roka. Vyhlásila to v utorok Toril Bosoni, šéfka divízie ropných trhov a priemyslu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) na konferencii v Osle. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Momentálne je však trh s ropou v deficite a zásoby klesajú rýchlym tempom, skonštatovala Bosoni.



Globálne zásoby ropy sú na nízkych úrovniach, čo znamená riziko väčších výkyvov cien, ak dôjde k prekvapeniam na strane dopytu alebo na strane ponuky, dodal.



Aliancia OPEC+, ktorú tvoria Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší významní producenti na čele s Ruskom, je pripravená zvážiť na stretnutí koncom tohto mesiaca, či pristúpi k ďalšiemu zníženiu dodávok ropy na trhy. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje z OPEC+ po tom, ako sa ceny komodity od konca septembra znížili zhruba o 16 %.



Cena ropnej zmesi Brent klesla približne na 82 USD (75,04 eura) za barel (159 litrov) z tohoročného maxima takmer 98 USD/barel v septembri. Obavy o dopyt a z možného prebytku v budúcom roku tlačia ceny nadol napriek podpore OPEC+ a konfliktu na Blízkom východe.



Saudská Arábia, Rusko a ďalší členovia aliancie OPEC+ už znížili celkovú ťažbu ropy o 5,16 milióna barelov denne, čo je približne 5 % denného globálneho dopytu, od konca roka 2022.



Tieto škrty zahŕňajú 3,66 milióna barelov denne v rámci dohody OPEC+ a ďalšie dobrovoľné škrty zo strany Saudskej Arábie a Ruska.



Na svojom ostatnom politickom stretnutí v júni, aliancia OPEC+ schválila širokú dohodu o obmedzení dodávok do roku 2024. Saudská Arábia pritom sľúbila dobrovoľné zníženie produkcie v júli o 1 milión barelov denne, ktoré odvtedy predĺžila do konca roku 2023.



(1 EUR = 1,0928 USD)