IEA: Príjmy Ruska z ropy klesajú v dôsledku sankcií

Paríž 15. marca (TASR) - Príjmy Ruska z vývozu ropy klesli vo februári medziročne o 42 %, keďže západné mocnosti sprísnili sankcie voči Moskve pre vojnu na Ukrajine. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa IEA Rusko minulý mesiac zarobilo na vývoze ropy 11,6 miliardy USD (10,80 miliardy eur) po tom, čo Európska únia (EÚ) od 5. februára zakázala dovoz ruských ropných produktov, ako sú nafta či benzín. A spolu so skupinou G7 (sedem najbohatších ekonomík) a Austráliou zaviedli tiež strop na ceny ruskej ropy.



To je pokles zo 14,3 miliardy USD v januári a o 42 % menej než 20 miliárd USD vo februári 2022.



Rusko však stále dodávalo "približne rovnaké" množstvo ropy na svetové trhy, tvrdí IEA.



"To naznačuje, že režim sankcií G7 je efektívny v tom, že neobmedzuje globálne dodávky ropy a produktov, ale súčasne obmedzuje schopnosť Ruska generovať príjmy z ich vývozu," uviedla IEA.



Export ropy z Ruska klesol vo februári o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 7,5 milióna barelov/deň, pričom došlo k veľkému zníženiu dodávok do EÚ.



"Nedávne údaje o sledovaní tankerov naznačujú, že Moskve sa podarilo presmerovať väčšinu barelov, ktoré boli predtým určené pre EÚ a USA, k nových odberateľom v Ázii, Afrike a na Blízkom východe," uviedla IEA.



"Aj keď bolo relatívne úspešné pri udržaní objemov exportu, príjmy Ruska z ropy to zasiahlo," dodala agentúra



(1 EUR = 1,0737 USD)