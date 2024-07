IEA: Produkcia uhlia do roku 2025 by mala byť stabilná

Londýn 24. júla (TASR) - Svetová produkcia uhlia by sa v tomto a budúcom roku mala udržať na stabilnej úrovni. Na jednej strane sa síce zvyšuje produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov, najmä zo slnka a vetra, na druhej strane zvýšený dopyt po elektrine v niektorých veľkých ekonomikách udržuje ťažbu uhlia na vysokej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA).



V roku 2023 sa spotreba uhlia zvýšila o 2,6 % na najvyššiu úroveň v histórii záznamov. Dôvodom bol vysoký dopyt v najväčších ázijských ekonomikách, Číne a Indii.



"Naše analýzy ukázali, že globálny dopyt po uhlí sa pravdepodobne udrží na stabilnej úrovni až do konca roka 2025," uviedol riaditeľ IEA pre energetické trhy a bezpečnosť Keisuke Sadamori. Analýza podľa neho vychádza zo súčasných energetických politík a trendov na trhu.



"Pokračujúci rast využívania solárnej a veternej energie spolu so zotavovaním čínskeho trhu s vodnou energiou zvyšuje tlak na spotrebu uhlia. Výroba elektriny je však stále hlavným motorom dopytu po uhlí, pričom spotreba elektrickej energie v niektorých veľkých ekonomikách v poslednom období výrazne rastie," dodal Sadamori s tým, že ak by k takému výraznému rastu spotreby elektriny nedochádzalo, dopyt po uhlí by tento rok klesol.



Veľkou mierou sa pod to podpisuje Čína. Napriek tomu, že aj najväčšia ázijská ekonomika zvyšuje podiel energie zo slnka a vetra na celkovom energetickom mixe, dopyt po elektrine by mal tento rok vzrásť o 6,5 %. To naznačuje, že spotreba uhlia v krajine tento rok pravdepodobne neklesne, uviedla IEA.