IEA: Rast cien ropy nespôsobuje nedostatok, ale logistické problémy
V súčasnosti prechádza cez Hormuzský prieliv len minimum lodí pre obavy z iránskych útokov.
Autor TASR
Brusel, 6. marca (TASR) - Rast cien ropy v dôsledku vojny s Iránom nie je spôsobený jej globálnym nedostatkom, myslí si šéf Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ropy je dosť. Na globálnom trhu nie je nedostatok ropy,“ uviedol Birol v Bruseli. Problémom je podľa neho narušenie dodávok pre logistické komplikácie.
V súčasnosti prechádza cez Hormuzský prieliv len minimum lodí pre obavy z iránskych útokov. Ide o kľúčovú trasu medzi Iránom a Ománom, ktorá je jediným spojením Perzského zálivu s otvoreným morom. V regióne sa nachádzajú významní producenti ropy, okrem Iránu aj Saudská Arábia, Irak, Kuvajt, Katar, Bahrajn a Spojené arabské emiráty.
Birol zároveň varoval krajiny Európskej únie, aby sa pre nárast cien nevracali k ruskej rope a plynu a k závislosti od ruských dodávok. Pripomenul, že jednou z historických chýb Európy bolo spoliehanie sa na ruské zdroje. Vyhlásil to po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
