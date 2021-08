Rast dopytu po rope sa spomaľuje

Paríž 12. augusta (TASR) - Dopyt po rope v júli prudko zmenil kurz a po predchádzajúcom raste bude po zvyšok roka postupovať pomalšie. Dôvodom je šírenie variantu delta nového koronavírusu. Oznámila to štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Odhad rastu v druhej polovici roku 2021 bol výraznejšie znížený, pretože nové obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 v niektorých krajinách, ktoré sú významnými spotrebiteľmi ropy, najmä v Ázii, zrejme obmedzia mobilitu a spotrebu ropy, uvádza sa v správe IEA so sídlom v Paríži.



Agentúra odhaduje, že dopyt v júli klesol, pretože rýchle šírenie variantu delta negatívne zasiahlo dodávky do Číny, Indonézie a ďalších častí Ázie, pokračuje správa.



IEA odhadla pokles dopytu minulý mesiac na 120.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne a predpovedá, že v 2. polroku bude nižší o pol milióna barelov/deň v porovnaní s odhadom z minulého mesiaca. Poznamenala pritom, že niektoré zmeny sú výsledkom revízie údajov.



Dohoda najväčších producentov z aliancie OPEC+ o ťažobných kvótach minulý mesiac mala v blízkom čase obnoviť rovnováhu na trhu. Ale, ak bude aliancia pokračovať v postupnom zmierňovaní limitov na ťažbu a ďalší producenti, ktorí nie sú jej členmi, začnú v reakcii na rast cien ťažbu zvyšovať, na trh s ropu sa môže v roku 2022 vrátiť prebytok, uvádza sa v správe.



OPEC+ sa dohodla na obmedzení produkcie, aby podporila ceny ropy a zmiernila nadmerné dodávky počas blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. V júli sa členovia aliancie dohodli na zvýšení produkcie o 400.000 barelov denne. A postupne by sa mali limity na ťažbu v rámci aliancie ďalej znižovať zo súčasných 5,8 milióna barelov denne až sa úplne zrušia.



Spojené štáty v stredu (11. 8.) vyzvali OPEC+, aby zvýšil ťažbu ropy v boji proti rastúcim cenám benzínu a pomohol tak oživeniu svetovej ekonomiky. OPEC+ má naplánované stretnutie 1. septembra na preskúmanie situácie.



IEA s odvolaním sa na správu OSN z tohto týždňa, podľa ktorej sa klimatická zmena vymkla spod kontroly, pripomenula, že svet musí urýchlene dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.