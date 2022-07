IEA: Rast globálneho dopytu po elektrine sa spomaľuje

Paríž 24. júla (TASR) - Rast globálneho dopytu po elektrine sa tento rok výrazne spomaľuje v dôsledku spomaľovania výkonu hospodárstva a neúmerne vysokých cien energií. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj na budúci rok. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR správu prevzala z AFP.



"Rast dopytu po elektrine sa v roku 2022 výrazne spomaľuje," napísala IEA vo svojej novej správe o trhu s elektrinou. "Po tom, ako celosvetový dopyt po elektrine v roku 2021 stúpol o výrazných 6 %, poháňaný rýchlym ekonomickým oživením, keďže blokády súvisiace s ochorením COVID-19 sa zmiernili, očakávame, že jeho rast sa v roku 2022 spomalí na 2,4 %, čo bude približne rovnaké číslo ako priemer v rokoch 2015 až 2019," skonštatovala agentúra.



To podľa nej odráža pomalší globálny ekonomický rast, vyššie ceny energií po ruskej invázii na Ukrajinu a obnovené blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, najmä v Číne.



Emisie uhlíka v sektore elektriny by tak mali tento rok mierne klesnúť, pokračuje správa. "Po tom, ako v roku 2021 vzrástli na historické maximum, emisie oxidu uhličitého (CO2) z globálneho sektora elektrickej energie budú v roku 2022 klesať, aj keď len o menej ako 1 %," napísala.



IEA poznamenala tiež, že obnoviteľné zdroje energie rastú rýchlejšie ako dopyt a nahrádzajú fosílne palivá. Vďaka výraznému zvyšovaniu kapacity predpokladá, že globálna výroba energie z obnoviteľných zdrojov stúpne v tomto roku o viac ako 10 %.



Napriek tomu v dôsledku vysokých cien plynu a obmedzení jeho dodávok nahrádza uhlie plyn pri výrobe elektriny na trhoch s voľnou kapacitou uhoľných elektrární, poznamenala IEA.



"V Európe vlády odložili postupné vyraďovanie uhoľných elektrární a zrušili obmedzenia, aby zvýšili dostupnosť elektriny z uhlia a znížili spotrebu plynu s cieľom zlepšiť bezpečnosť jeho dodávok."



IEA ďalej uviedla, že veľkoobchodné ceny elektriny v mnohých krajinách raketovo rastú. "V prvej polovici roku 2022 vzrástli ceny plynu v Európe štvornásobne a uhlia viac ako trojnásobne oproti rovnakému obdobiu 2021, čo viedlo k tomu, že sa veľkoobchodné ceny elektriny na mnohých trhoch viac ako strojnásobili," napísala v správe.



Európa sa pripravuje na zníženie svojej závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska urýchlením prechodu na čistú energiu. Realizácia plánu Európskej komisie REPowerEU by mala v nadchádzajúcich rokoch výrazne urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. Tým sa v rokoch 2020 až 2030 zdvojnásobí ich podiel na hrubej konečnej spotrebe energie v EÚ a výrazne sa zníži používanie fosílnych palív, poznamenala agentúra.



Pri pohľade na budúci rok IEA uviedla, že hlavnou neistotou ovplyvňujúcou jej prognózy dopytu po elektrine a mix výroby zostanú ceny fosílnych palív a hospodársky rast.



"Od polovice roka 2022 očakávame, že rast globálneho dopytu po elektrine zostane podobný ako tento rok. Silný rast produkcie z obnoviteľných zdrojov o 8 % a oživenie výroby z jadra by mohli vytlačiť časť energie z plynu a uhlia, čo bude mať za následok pokles emisií CO2 v sektore elektriny o 1 %," dodala IEA.