IEA revidovala smerom nadol svoju prognózu dopytu po rope v roku 2020

Paríž 15. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) v utorok revidovala smerom nadol svoju prognózu dopytu po rope v roku 2020. Poukázala pritom na pomalé tempo zotavovania ekonomík z pandémie nového koronavírusu.



IEA so sídlom v Paríži znížila výhľad dopytu po rope v roku 2020 o 200.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 91,7 milióna barelov denne.



„Očakávame, že oživenie dopytu po rope sa v druhej polovici roku 2020 výrazne spomalí, pričom väčšinu z ľahkých ziskov už komodita dosiahla,“ uviedla IEA vo svojej správe.



Predpovedala tiež, že potrvá mesiace, kým sa spomaľovanie ekonomík zastaví, a upozornila pritom na riziko, že druhá vlna pandémie v Európe by mohla opäť znížiť mobilitu.



Obnovený rast nových prípadov ochorenia COVID-19 v mnohých krajinách a s tým súvisiace opatrenia, ako aj pokračujúca práca na diaľku a stále slabý letecký sektor, to všetko poškodzuje dopyt po rope, skonštatovala IEA.



Čína, ktorá uvoľnila blokády skôr ako iné významné ekonomiky a poskytla silnú podporu globálnemu dopytu, medzitým pokračuje v solídnom zotavovaní, ale šírenie nákazy v Indii prispelo k najväčšiemu poklesu dopytu po rope od apríla, uviedla IEA.



Zvyšovanie globálnej ťažby ropy a výhľad na pokles dopytu znamenajú tiež pomalšie čerpanie zásob ropy, ktoré sa nahromadili, keď blokády vrcholili, dodala agentúra.



IEA teraz predpovedá čerpanie zásob v druhej polovici roka v objeme asi 3,4 milióna barelov denne, čo je takmer o 1 milión barelov/deň menej, ako predpovedala minulý mesiac. Pripomenula pritom, že júlová úroveň skladových zásob vo vyspelých krajinách opäť dosiahla rekordné maximá.



Na druhej strane, predbežné údaje za august ukázali, že zásoby ropy v priemysle klesli v USA, Európe a v Japonsku.



No po uvoľnení ťažobných limitov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom stúpla globálna ponuka ropy v auguste o 1,1 milióna barelov denne.



Po dvoch mesiacoch rastu sa zotavovanie produkcie v krajinách mimo aliancie OPEC+ zastavilo. V USA klesla ťažba o 400.000 barelov/deň, keď si hurikán Laura vynútil zatvorenie niektorých ťažobných zariadení.