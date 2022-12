IEA sa obáva prudkého nárastu cien ropy v budúcom roku

Paríž 14. decembra (TASR) - Medzinárodná energetická agentúra (IEA) varuje pred možným prudkým nárastom cien ropy v budúcom roku v dôsledku sankcií proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Plný účinok embarga na ruskú ropu a ropné produkty sa ešte len prejaví, uviedla IEA vo svojej správe zverejnenej v stredu. Preto sa nedá vylúčiť prudký nárast cien čierneho zlata v budúcom roku.



Podľa expertov IEA by ruská produkcia mohla do konca 1. štvrťroka 2023 klesnúť o 14 %. Ak sa tieto očakávania naplnia, mohlo by to spôsobiť obrat aktuálneho trendu znižovania cien na ropnom trhu s ropou.



Aktuálny trend poklesu cien ropy trvá od začiatku novembra. Počas tohto obdobia severomorská ropná zmes Brent, ktorá je referenčným druhom pre Európu, klesla z takmer 100 USD (94,83 eura) za barel (159 litrov) na približne 80 USD/barel.



IEA v správe tiež poukázala na to, že ekonomika Číny, ktorá je veľkým spotrebiteľom ropy, zostáva prekvapivo odolná aj napriek tvrdým protipandemickým opatreniam v posledných mesiacoch. Rovnako v rýchlom raste pokračuje indická ekonomika.



IEA odhaduje, že globálna spotreba ropy sa v roku 2023 zvýši o 1,7 milióna barelov denne na 101,6 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0545 USD)