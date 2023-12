IEA: Spotreba uhlia vo svete vzrastie tento rok na rekordnú úroveň

Paríž 16. decembra (TASR) - Globálna spotreba uhlia smeruje v tomto roku k novému rekordu, napriek tomu, že rastie tlak na výrazné znižovanie využívania fosílnych zdrojov, uviedla v najnovšej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). V západných ekonomikách síce dopyt po uhlí klesá, v ázijských štátoch však v poslednom období výrazne stúpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



IEA predpokladá, že v roku 2023 dosiahne globálny dopyt po uhlí rekordných 8,5 miliardy ton. Dôvodom je najmä rastúca spotreba v Číne a Indii. Zvyšujúci sa dopyt po uhlí v ázijských ekonomikách tak kompenzuje pokles spotreby suroviny v európskych štátoch a v USA. Ako v prípade európskych krajín, tak v prípade USA by spotreba uhlia mala tento rok klesnúť zhruba o 20 %.



"V tomto roku by sa Čína, India a štáty juhovýchodnej Ázie mali na globálnej spotrebe uhlia podieľať zhruba tromi štvrtinami. V roku 1990 sa pritom tieto štáty podieľali na celosvetovej spotrebe komodity jednou štvrtinou," upozornila IEA s tým, že spotreba uhlia v juhovýchodnej Ázii by mala v roku 2023 prvýkrát prekonať objem spotreby v Spojených štátoch a Európskej únii.



Organizácia zároveň upozornila, že nad 8 miliardami ton ročne sa bude spotreba uhlia držať aj v najbližších rokoch. Takýto vývoj však znemožňuje splnenie podmienok parížskej klimatickej dohody v oblasti redukcie emisií skleníkových plynov.



Správa IEA dodáva, že pokles celosvetového dopytu po uhlí sa očakáva až okolo roku 2026, a to približne o 2 %. Podmienkou však je, aby sa dovtedy výrazne posilnil sektor obnoviteľných zdrojov energie.