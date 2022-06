IEA: Súčasná kríza je oveľa väčšia, než bol ropný šok v 70. rokoch

Paríž 1. júna (TASR) - Súčasná energetická kríza je "oveľa väčšia", než bol ropný šok v 70. rokoch minulého storočia, uviedol šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol.



"Vtedy to bolo len o rope," povedal Birol v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel. "Teraz máme súčasne ropnú krízu, plynovú krízu a krízu elektriny," porovnal šéf IEA aktuálnu situáciu s ropným šokom v 70. rokoch 20. storočia po arabskom ropnom embargu.



Energetická kríza sa začala na jeseň minulého roka, ale ruská invázia na Ukrajinu ju ešte výrazne prehĺbila. Trhy sa obávajú narušenia dodávok ruských energií a západné vlády sprísňujú sankcie proti Moskve.



Európska únia (EÚ) sa v pondelok (30. 5.) dohodla na postupnom zastavení väčšiny dovozu ruskej ropy, zatiaľ ponechala výnimku na ropu prúdiacu cez ropovod Družba. To ešte viac zníži ponuku na trhu s ropou a ropnými produktmi.



Svet a predovšetkým Európa by toto leto mohli čeliť nedostatku benzínu, vykurovacieho oleja aj kerozínu, uviedol Birol. Dopyt sa zvýši, keďže sa začína letná motoristická sezóna v Európe aj USA. Ponuku v Európe ešte zníži zákaz EÚ týkajúci sa dovozu väčšiny ruskej ropy a ropných produktov.