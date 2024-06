IEA: Svet bude mať veľký prebytok ropy do roku 2030

Paríž 12. júna (TASR) - Svet bude mať do roku 2030 pravdepodobne veľký prebytok ropy, keďže produkcia sa zvyšuje, zatiaľ čo prechod na čistú energiu znižuje dopyt. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



IEA v správe predpovedá, že globálny dopyt sa koncom tohto desaťročia "ustáli" na úrovni 106 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, pričom celková kapacita dodávok by mohla dosiahnuť 114 miliónov barelov denne. Výsledkom by bol prebytok 8 miliónov barelov ropy denne, na ktorý by sa mali trhy s ropou pripraviť.



"Keďže zotavovanie po pandémii ochorenia Covid-19 stráca silu, prechody na čistú energiu napredujú a štruktúra čínskej ekonomiky sa mení, rast globálneho dopytu po rope sa spomaľuje a svoj vrchol dosiahne do roku 2030," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.



Vzhľadom na pravdepodobný "významný prebytok" ponuky nad dopytom v tomto desaťročí by sa ropné spoločnosti mali uistiť, že ich obchodné stratégie a plány sú pripravené na prebiehajúce zmeny, dodal.



Predpoveď IEA prichádza niekoľko dní po tom, čo skupina hlavných producentov ropy aliancia OPEC+ signalizovala, že túto jeseň začne postupne rušiť obmedzenia pri ťažbe, ktoré mali podporiť ceny komodity.



IEA v správe poznamenala, že rýchlo sa rozvíjajúce ázijské krajiny ako Čína a India spolu s leteckým a petrochemickým sektorom budú stále ťahať dopyt po rope, ktorý v roku 2023 dosiahol 102 miliónov barelov denne.



Ale posun smerom k elektrickým autám spolu so znižovaním spotreby paliva v konvenčných vozidlách a s klesajúcim využívaním ropy na výrobu elektriny v krajinách Blízkeho východu by mohli obmedziť celkový rast dopytu na približne 4 % do roku 2030.



IEA predpovedá, že dopyt vo vyspelých ekonomikách bude pokračovať v poklese a zníži sa zo 46 miliónov barelov/deň v roku 2023 na menej ako 43 miliónov barelov denne v roku 2030. To bude najmenej od roku 1991 okrem obdobia pandémie.



Zároveň ťažba ropy stúpne, najmä v Amerike, čo povedie k prebytku vo výške 8 miliónov barelov denne. Výsledkom môže byť pokles cien ropy, ktorý bude veľkou výzvou pre ťažbu ropy z bridlíc v USA aj alianciu OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a s Ruskom.



"Takýto masívny vankúš by mohol narušiť súčasnú stratégiu OPEC+ zameranú na podporu cien," uvádza sa v správe.



IEA zároveň v mesačnej správe o globálnom trhu s ropou znížila svoju prognózu rastu dopytu v roku 2024 na 960.000 barelov denne z predchádzajúcich 1,1 milióna barelov/deň. Aj prognózu na rok 2025 revidovala smerom nadol na jeden milión z 1,2 milióna barelov/deň v májovej správe.