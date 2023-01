IEA: Svet vstupuje do novej éry výroby čistej energie

Paríž 12. januára (TASR) - Svet je na začiatku novej priemyselnej éry, technológií výroby tzv. čistej energie, ktorej hodnota sa do roku 2030 strojnásobí a vytvorí milióny pracovných miest. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Svetový trh s kľúčovými masovo vyrábanými technológiami vrátane solárnych panelov, veterných turbín, batérií pre elektrické vozidlá, tepelných čerpadiel a elektrolyzérov na vodík bude mať do konca desaťročia hodnotu okolo 650 miliárd USD (604,82 miliardy eur) ročne, predpovedala IEA v správe.



Toto číslo je viac ako trikrát vyššie než súčasné úrovne, ale je podmienené tým, že krajiny v plnej miere splnia svoje záväzky v oblasti energetiky a klímy, poznamenala IEA.



S tým súvisiace pracovné miesta vo výrobe čistej energie sa do roku 2030 viac ako zdvojnásobia zo šiestich miliónov na takmer 14 miliónov, uviedla agentúra.



Organizácia so sídlom v Paríži však varovala, že koncentrácia ťažby surovín a výroby predstavuje riziká pre dodávateľské reťazce. Len tri krajiny sa totiž podieľajú až 70 % na výrobnej kapacite v oblasti solárnej, veternej, batériovej, tepelnej technológie a technológie elektrolyzérov, pričom Čína má vo všetkých dominanciu.



Konžská demokratická republika sa zase podieľa viac ako 70 % na svetovej produkcii kobaltu a tri krajiny, Austrália, Čile a Čína, predstavujú viac ako 90 % celosvetovej produkcie lítia, kľúčového zdroja pre batérie elektrických vozidiel.



Riziko napätia v dodávateľskom reťazci môže sťažiť a predražiť energetický prechod, konštatuje správa IEA. Nárast cien kobaltu, lítia a niklu v roku 2022 viedol k zvýšeniu globálnej ceny batérií elektrických vozidiel o takmer 10 %. Náklady na výrobu veterných turbín mimo Číny po rokoch poklesov vzrástli a podobné trendy ovplyvňujú aj výrobu solárnych panelov.



Riaditeľ IEA Fatih Birol vyzval preto štáty, aby diverzifikovali svoje dodávateľské reťazce, pričom ako hlavný príklad potenciálnych dôsledkov nadmernej závislosti od jedného zdroja uviedol závislosť Európy od ruského plynu.



"Ako sme videli pri spoliehaní sa Európy na ruský plyn, keď ste príliš závislí od jednej spoločnosti, jednej krajiny alebo jednej obchodnej cesty, riskujete, že v prípade prerušenia zaplatíte vysokú cenu," povedal.



Birol zdôraznil tiež dôležitosť medzinárodnej spolupráce, "keďže žiadna krajina nie je energetickým ostrovom a energetické prechody budú nákladnejšie a pomalšie, ak krajiny nebudú spolupracovať," dodal.



(1 EUR = 1,0747 USD)