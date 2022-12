IEA: Svetová spotreba uhlia sa tento rok zvýši a dosiahne nový rekord

Paríž 16. decembra (TASR) - Svetová spotreba uhlia sa tento rok zrejme dostane na nový rekord z dôvodu pretrvávajúco vysokého dopytu, uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



IEA vo svojej v piatok zverejnenej správe počíta v tomto roku s nárastom spotreby uhlia o 1,2 % na nové historické maximum viac než 8 miliárd ton. Tým by globálna spotreba uhlia prekonala doterajší rekord z roku 2013.



"Svetový spotreba uhlia zostane na podobných úrovniach aj v najbližších rokoch, ak sa nezvýšia snahy o urýchlenie prechodu k zelenej energii," uviedla agentúra. "Robustný dopyt" zo strany ázijských rozvíjajúcich sa ekonomík vykompenzuje pokles využívania na rozvinutých trhoch. "To znamená, že uhlie zostane zďaleka najväčším jednotlivým zdrojom emisií kysličníka uhličitého v globálnom energetickom systéme," uviedla IEA.



Prudký nárast cien plynu spôsobený ruskou vojnou na Ukrajine zvýšil využívanie uhlia pri produkcii elektriny. "Svet je blízko k vrcholu spotreby fosílnych palív, pričom ako prvý by malo začať klesať spotreba uhlia, ale ešte nie sme tak ďaleko," uviedol šéf IEA pre energetické trhy a bezpečnosť Keisuke Sadamori. Dodal, že spotreba uhlia by sa mala začať znižovať, keď krajiny zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie.