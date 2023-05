IEA: Svetové trhy s plynom sa postupne dostávajú do rovnováhy

Paríž 4. mája (TASR) - Svetové trhy s plynom sa postupne dostávajú do rovnováhy. V tomto roku však situácia zrejme naďalej zostane napätá z dôvodu nižších dodávok ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej kvartálnej správe o trhu s plynom. TASR o tom informuje na základe správy agentúr APA a Reuters.



Európsky aj svetový trh s plynom utrpeli v roku 2022 veľký šok na strane ponuky, keďže Rusko znížilo svoje dodávky do Európskej únie (EÚ) prostredníctvom plynovodov o 80 %, čo vyvolalo globálnu energetickú krízu.



Spotreba plynu v Európe sa vďaka teplému počasiu a úsporným opatreniam výrazne znížila. To spoločne s nárastom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) spôsobilo, že zásobníky v regióne zostali naplnené na 60 %. To je podľa IEA dôvodom na mierny optimizmus. Dodávky v tomto roku však zostávajú neisté.



"Zníženie napätia na trhu a relatívne dobre zásobené zásobníky pred letom sú dôvodom na opatrný optimizmus, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok," uviedla IEA. Varovala však, že "zlepšené vyhliadky pre trhy s plynom v roku 2023 nie sú zárukou proti budúcej volatilite". Globálne ponuka totiž zostane aj v roku 2023 obmedzená a rovnováha na trhu "podlieha nezvyčajne širokému spektru neistôt".



Medzi riziká patrí nepriaznivé počasie, nižšia dostupnosť LNG a možnosť ďalšieho obmedzenia ruských dodávok do Európy. Ich materializácia by mohla obnoviť napätie na trhu a cenovú volatilitu.



Spotreba plynu v Európe počas vykurovacej sezóny 2022/23 klesla o rekordných 16 %, teda o 55 miliárd kubických metrov (m3). V správe sa uvádza, že EÚ potrebuje len polovicu objemu na doplnenie zásobníkov v porovnaní s letom 2022, aby do začiatku vykurovacej sezóny 2023/24 dosiahla cieľovú naplnenosť 90 %.



Na LNG v súčasnosti pripadajú dve tretiny dovozu plynu do Európy, pričom počas vykurovacej sezóny 2022/23 pokrýval v regióne približne jednu tretinu dopytu. Dovoz LNG do Európy sa počas uplynulej vykurovacej sezóny zvýšil o 25 % alebo 20 miliárd m3, pričom väčšina tohto nárastu (45 %) pripadla na dodávky z USD.



Európa musí podľa IEA prijať ďalšie opatrenia, aby sa ochránila pred rizikami, ktorých materializácia môže opäť spôsobiť napätie na trhu s plynom a prudký nárast cien. Predovšetkým nie je jasné, koľko ruského plynu sa bude dovážať do Európy.



Svetová produkcia LNG podľa odhadu IEA tento rok stúpne len o 4 %, čo je príliš málo na to, aby vykompenzovala očakávaný výpadok dodávok do Európy prostredníctvom plynovodov z Ruska. Tie by mohli v porovnaní s prvým rokom vojny na Ukrajine padnúť o ďalších 45 %, uviedla IEA.



Dovoz LNG do Číny, ktorý v roku 2022 klesol o 20 %, čo umožnilo vyšší import LNG do Európy, sa medzitým v marci zotavil. IEA prognózuje, že dodávky LNG do Číny vzrastú o 10 % až 15 % v porovnaní s rokom 2022, čo by však znamenalo, že zostanú pod úrovňou z roku 2021.