IEA: Svetový trh s ropou bude v roku 2025 čeliť prebytku

Paríž 12. decembra (TASR) - Svetový trh s ropou bude v roku 2025 čeliť prebytku aj napriek tomu, že skupina najväčších producentov z aliancie OPEC+ minulý týždeň predĺžila svoje ťažobné obmedzenia. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Agentúra uviedla, že jej súčasný výhľad poukazuje na prebytok ropy vo výške 950.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v budúcom roku, čo zodpovedá takmer 1 % svetovej produkcie, a to aj napriek rozhodnutiu aliancie OPEC+, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, predĺžiť limity na ťažbu do apríla 2025. K prebytku prispeje zvyšovanie produkcie ropy v krajinách, ktoré nie sú členmi OPEC+. IEA predpovedá, že dodávky ropy na trhy od nečlenov aliancie, najmä z USA, Brazílie, Kanady, Argentíny a Guyany, sa v roku 2025 zvýšia zhruba o 36 %.



Rast dopytu po rope bol tento rok slabší, ako sa očakávalo, a to najmä v Číne. Ekonomické problémy ázijskej krajiny a prechod k elektrickým vozidlám po rokoch stúpajúcej spotreby ropy zmierňujú vyhliadky na zvýšenie dopytu po komodite u jej druhého najväčšieho spotrebiteľa na svete.



V tomto roku predpokladá IEA zvýšenie globálneho dopytu po rope o 840.000 barelov denne na priemerných 102,8 milióna barelov za deň. To je menší nárast dopytu, než o 920.000 barelov v predchádzajúcej prognóze.



Napriek tomu však IEA zvýšila svoju predpoveď rastu globálneho dopytu po rope v roku 2025 na 1,1 milióna barelov denne z 990.000 barelov/deň minulý mesiac. Dôvodom je očakávaný vplyv nedávnych stimulov v Číne, uviedla vo svojej mesačnej správe o trhu s ropou.



Čína v budúcom roku prijme "primerane uvoľnenú" menovú politiku. Ide o prvé uvoľnenie jej postoja za približne 14 rokov, spolu s proaktívnejšou fiškálnou politikou na urýchlenie hospodárskeho rastu, uviedlo v pondelok (9. 12.) politbyro.



IEA dodala, že aj napriek rozhodnutiu OPEC+, ktoré "podstatne znížilo potenciálny previs ponuky nad dopytom v budúcom roku", silný rast dodávok od nečlenov OPEC+ a relatívne mierny rast globálneho dopytu po rope spôsobia, že trh bude dobre zásobený.