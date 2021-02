Paríž 11. februára (TASR) - Svetový trh s ropou zostáva krehký, a to aj napriek nedávnemu oživeniu jej cien. Dôvodom sú prísnejšie blokády s cieľom obmedziť šírenie nákazlivejších mutácií nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok vo svojej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži.



IEA zároveň poznamenala, že hospodársky výhľad je celkovo „jasnejší“, najmä v druhej polovici tohto roka.



„Obnovenie rovnováhy na trhu s ropou zostáva krehké na začiatku roku 2021, pretože opatrenia na potlačenie šírenia ochorenia COVID-19 s jeho nákazlivejšími variantmi budú mať veľký vplyv na krátkodobé oživenie svetového dopytu po rope,“ skonštatovala IEA vo svojej mesačnej správe.



Dodala že „čerstvú podporu“ pre trh s ropou priniesol pozitívnejší ekonomický výhľad na druhú polovicu roka spolu so záväzkom aliancie OPEC+, ktorá chce urýchliť čerpanie nadbytočných skladových zásob ropy.



Producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom dodržiavajú limity na ťažbu, v dôsledku čoho ceny ropy stúpli na viac ako ročné maximum, na úroveň pred nástupom pandémie.



IEA pripomenula, že Medzinárodný menový fond v januári zvýšil svoju prognózu rastu globálneho hospodárstva v tomto roku na 5,5 % z 5,2 %, a to predovšetkým v dôsledku „robustného oživenia aktivity vo výrobnom sektore a očakávaní silnejšieho rastu v USA“. V Európe sú však vyhliadky slabšie.



„Obnovenie blokád, prísne obmedzenie mobility a pomerne pomalé tempo očkovania v Európe oddialili očakávané oživenie až na druhú polovicu roka,“ uvádza sa v správe.



IEA však ponechala svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2021 nezmenenú na úrovni 96,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje nárast o 5,4 milióna barelov/deň v porovnaní s rokom 2020.



Dodala však, že „prognózy hospodárskeho rastu, ako aj rastu dopytu po rope veľmi závisia od pokroku pri distribúcii a podávaní vakcín a od zmiernenia cestovných obmedzení v hlavných svetových ekonomikách“.