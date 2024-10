IEA upozorňuje na hroziaci prebytok ropy na trhu

Paríž 15. októbra (TASR) - Svetový trh s ropou smeruje v novom roku k značnému prebytku. Uviedla to v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej mesačnej správe. A ubezpečila trhy, že je pripravená v prípade potreby zasiahnuť, aby pokryla akékoľvek prerušenie dodávok z Iránu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ceny ropy v uplynulých týždňoch vzrástli pre obavy investorov, že Izrael môže v rámci odvety za raketový útok Iránu, ktorý je významným vývozcom ropy a členom, zasiahnuť jeho ropné alebo jadrové zariadenia.



IEA, ktorá spravuje núdzové zásoby ropy v priemyselných krajinách, však uviedla, že verejné zásoby predstavujú viac ako 1,2 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. A voľná kapacita aliancie OPEC+, najväčších svetových producentov ropy, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a spojencov, ako je Rusko, je na historických maximách. "IEA je pripravená v prípade potreby konať," uviedla agentúra v súvislosti s vývojom dodávok ropy na trh. "Nateraz ponuka stále prúdi a ak nedôjde k veľkému narušeniu, trh bude v novom roku čeliť značnému prebytku."



Ceny ropy v utorok klesli o viac ako 4 % pod tlakom slabších výhľadov na dopyt a po vyhlásení Izraela, že nebude útočiť na iránske ropné ciele. IEA zároveň znížila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope na tento rok s odvolaním sa na slabý dopyt v Číne, deň po tom, ako OPEC znížil tiež svoj odhad dopytu.



Podľa najnovšej predpovede IEA globálny dopyt po rope tento rok vzrastie o 860.000 barelov denne. To je o 40.000 barelov denne menej ako v predchádzajúcej prognóze. Na budúci rok očakáva agentúra nárast dopytu o 1 milión barelov/deň, čo je zase približne o 50.000 barelov viac, ako očakávala minulý mesiac.



Čína roky ťahala celosvetový rast spotreby ropy. IEA však upozorňuje, že pomalší hospodársky rast a posun k elektrickým vozidlám zmenili paradigmu druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Agentúra so sídlom v Paríži teraz očakáva, že čínsky dopyt tento rok stúpne v priemere o 150.000 barelov denne po poklese o 500.000 barelov v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. To bol už štvrtý mesiac poklesu po sebe. Slabnúci dopyt v Číne je hlavnou brzdou celkového rastu, uviedla IEA.



OPEC v pondelok tiež znížil svoju predpoveď rastu globálneho dopytu v roku 2024, no stále predpokladá oveľa silnejšiu expanziu, o 1,93 milióna barelov/deň, čiastočne poháňanú väčším príspevkom Číny. Rozdiel medzi prognózami IEA a OPEC sa rovná viac ako 1 % svetového dopytu.



Zatiaľ čo dopyt spomaľuje, krajiny mimo OPEC zvyšujú ponuku. IEA predpovedá rast dodávok od krajín mimo OPEC v tomto a budúcom roku na úrovni 1,5 milióna barelov denne, s vyššou produkciou USA, Guyany, Kanady a Brazílie.