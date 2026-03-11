< sekcia Ekonomika
IEA uvoľní rekordných 400 miliónov ton ropy
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v reakcii na vojnu na Blízkom východe uvoľní zo svojich strategických rezerv rekordných 400 miliónov ton ropy. Rozhodnutie v stredu podporilo všetkých 32 členských štátov organizácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Výzvy na trhu s ropou, ktorým čelíme, sú bezprecedentné, preto som veľmi rád, že členské štáty IEA reagovali núdzovým kolektívnym opatrením bezprecedentného rozsahu,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Trhy s ropu sú globálne, takže aj reakcia na veľké narušenia musí byť globálna,“ dodal.
Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová pred oficiálnym oznámením IEA informovala, že Berlín sa v reakcii na jej žiadosť chystá uvoľniť 19,51 milióna barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Ďalší členovia skupiny siedmich popredných ekonomík (G7) tiež vyjadrili svoju otvorenosť uvoľneniu núdzových zásob ropy. Do skupiny G7 patria Nemecko, Spojené štáty, Japonsko, Kanada, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko.
