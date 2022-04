IEA uvoľní zo strategických zásob 120 mil. barelov ropy

Paríž 6. apríla (TASR) - Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa dohodli, že s cieľom zmierniť ceny ropy uvoľnia zo svojich strategických rezerv 120 miliónov barelov suroviny (1 barel = 159 litrov). Polovicu z tohto objemu poskytnú Spojené štáty a zvyšok ostatní členovia IEA. Na rozhodnutie reagovali ropné trhy, pričom cena Brentu klesla pod 104 USD za barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uvoľnenie 60 miliónov barelov ropy z amerických rezerv je súčasťou už skôr oznámených plánov Washingtonu uvoľniť od mája počas šiestich mesiacov 1 milión barelov ropy denne, uviedli dva informované zdroje. To znamená uvoľnenie rekordných vyše 180 miliónov barelov za dané obdobie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.15 h SELČ 103,70 USD (94,94 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,94 USD (2,76 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 98,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,14 USD alebo 3,08 %.



(1 EUR = 1,0923 USD)