IEA: V roku 2026 sa na celom svete predá 23 miliónov elektromobilov
Autor TASR
Paríž 20. mája (TASR) - Vojna s Iránom pravdepodobne podporí celosvetový dopyt po elektrických vozidlách, keďže pretrvávajúce vysoké ceny ropy urýchľujú odklon od spaľovacích motorov, uviedla v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celosvetový predaj elektromobilov už v roku 2025 vzrástol o 20 % na viac ako 20 miliónov kusov, čo znamená, že každé štvrté novo registrované vozidlo bolo elektrické, uviedla IEA. Čínski výrobcovia sa podieľali na 60 % celosvetového predaja, zatiaľ čo na Európu a Severnú Ameriku pripadlo po 15 %. V Nemecku, najväčšom európskom automobilovom trhu, predaj elektromobilov vlani vzrástol o 50 % na rekordných 850.000 vozidiel.
IEA teraz očakáva, že predaj elektromobilov v tomto roku ďalej vzrastie na približne 23 miliónov vozidiel, čo predstavuje takmer 30 % áut predaných na celom svete. Blokáda Hormuzského prielivu - kľúčovej námornej trasy, cez ktorú pred americko-izraelskou vojnou proti Iránu prechádzalo približne 20 % celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu - pravdepodobne v strednodobom horizonte ešte viac urýchli predaj elektromobilov v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien ropy, uviedla organizácia so sídlom v Paríži.
IEA predpokladá, že štáty zavedú dotácie na nákup a ďalšie stimuly pre elektrické vozidlá, aby zmiernili tlak na spotrebiteľov a znížili závislosť od dovozu ropy. „Predaj elektrických áut vlani dosiahol nové rekordy takmer v 100 krajinách. Rastúca popularita elektrických vozidiel znamenala zásadný posun na automobilových trhoch aj v energetickom systéme ako celku - a v súčasnosti prináša určitú úľavu uprostred najväčšieho šoku v dodávkach ropy v histórii,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Do budúcnosti by pokles cien batérií a potenciálne politické reakcie na súčasnú globálnu energetickú krízu mali poskytnúť ďalší impulz pre trhy s elektromobilmi,“ dodal.
