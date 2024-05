IEA varuje pred rizikom nedostatku kľúčových minerálov v energetike

Paríž 17. mája (TASR) - Pokles cien nerastných surovín, ktoré sú rozhodujúce pre prechod na tzv. zelenú energiu, maskuje ich hroziaci nedostatok v dôsledku neadekvátnych investícií. Upozornila na to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Agentúra vo svojej druhej výročnej správe o trhu s týmito kritickými materiálmi skonštatovala, že ceny minerálov, ktoré sú kľúčové pre elektrické vozidlá, veterné turbíny či solárne panely, klesli späť na úroveň pred pandémiou ochorenia Covid-19, keďže dodávky dobehli a prevýšili dopyt.



No zatiaľ čo pokles týchto cien je dobrou správou pre spotrebiteľov, agentúra so sídlom v Paríži má obavy, že to odradí investície potrebné na uspokojenie dopytu, ktorý bude stúpať, keďže mnohé štáty avizovali postupné ukončenie predaja nových áut so spaľovacím motorom v nasledujúcom desaťročí.



IEA vypočítala, že doposiaľ ohlásené projekty budú v roku 2035 schopné pokryť len 70 % dopytu po medi a 50 % v prípade lítia, ak budú krajiny na celom svete plniť svoje klimatické ciele podľa plánu. Oba kovy sú kľúčové pre výrobu elektrických vozidiel.



"Bezpečný a udržateľný prístup ku kritickým minerálom je nevyhnutný pre hladký a cenovo dostupný prechod na čistú energiu," vyhlásil riaditeľ IEA Fatih Birol.



"Svetový apetít po technológiách, ako sú solárne panely, elektrické autá a batérie, rýchlo rastie, ale nebude možné ho uspokojiť bez spoľahlivých a zvyšujúcich sa dodávok kritických minerálov," dodal.



IEA predpovedá, že kombinovaná veľkosť trhu s nerastmi, ktoré sú kľúčové na energetický prechod, sa do roku 2040 viac ako zdvojnásobí na 770 miliárd USD (710,86 miliardy eur).



Zistila pritom, že sa dosiahol len obmedzený pokrok pri diverzifikácii dodávok. To je vážny problém vzhľadom na nedávne skúsenosti s vplyvom pandémie na dodávateľské reťazce a s geopolitickým napätím, ktoré vytvára riziká pre prístup ku komoditám.



(1 EUR = 1,0832 USD)