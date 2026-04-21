IEA: Vojna v Iráne spôsobuje najväčšiu energetickú krízu v histórii
Vojna na Blízkom východe, ktorá je dôsledkom útoku USA a Izraela na Irán z konca februára, zablokovala námornú dopravu cez kritický Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom vedie k najväčšej energetickej kríze, akej kedy svet čelil. Povedal to v utorok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Toto je skutočne najväčšia kríza v histórii,“ povedal Birol pre rozhlasovú stanicu France Inter. Vojna na Blízkom východe, ktorá je dôsledkom útoku USA a Izraela na Irán z konca februára, zablokovala námornú dopravu cez kritický Hormuzský prieliv. Ten je kľúčovou námornou trasou, cez ktorú prechádza pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Táto kríza sa pritom ešte pridala k dôsledkom ruskej vojny na Ukrajine, ktorá zredukovala dovoz ruského plynu do Európy na minimum.
Birol už začiatkom apríla varoval, že súčasná situácia na svetových energetických trhoch je horšia než predchádzajúce ropné krízy z rokov 1973 a 1979 a kríza po invázii Ruska na Ukrajinu z roku 2022. V marci preto IEA rozhodla o uvoľnení rekordných 400 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov) zo strategických zásob členských krajín. V tejto súvislosti Birol koncom minulého týždňa povedal, že IEA zároveň zvažuje, či neuvoľní aj ďalšie rezervy.
