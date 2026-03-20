Piatok 20. marec 2026
IEA vydala odporúčania na vyrovnanie sa s vyššími cenami energií

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Paríž 20. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok predstavila návrhy na zmiernenie tlaku rastúcich cien ropy na spotrebiteľov. Odporučila prácu z domu či vyhýbanie sa leteckej doprave, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Dôvodom zvýšených cien energií je prebiehajúca vojna na Blízkom východe, ktorú na konci februára vyvolali americko-izraelské údery na Irán. IEA už tento mesiac odsúhlasila rekordné uvoľnenie strategických zásob ropy s cieľom zmierniť dopad tohto konfliktu.

„Nedávno sme spustili doteraz najväčšie uvoľnenie núdzových zásob ropy IEA – a v rámci našej medzinárodnej energetickej diplomacie som v úzkom kontakte s kľúčovými vládami po celom svete, vrátane hlavných producentov a spotrebiteľov energie,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

IEA okrem iného navrhla prácu z domu, zníženie maximálnej rýchlosti na diaľniciach najmenej o desať kilometrov za hodinu a vyhýbanie sa leteckej doprave, ak sú k dispozícii iné dopravné prostriedky.

„Dnešná správa ponúka súbor okamžitých a konkrétnych opatrení, ktoré môžu vlády, podniky a domácnosti na strane dopytu prijať, aby ochránili spotrebiteľov pred dopadmi tejto krízy,“ dodal Birol.
Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR