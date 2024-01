IEA: Výroba obnoviteľnej energie musí rásť rýchlejšie

Paríž 11. januára (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie sa nerozširujú dostatočne rýchlo na to, aby sa dosiahli ciele stanovené na konferencii OSN o zmene klímy. Upozornila na to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR správu prevzala z DPA.



Napriek bezprecedentnému nárastu v minulom roku musia krajiny urobiť ešte viac, aby zvýšili kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030 na plánovanú úroveň, vyhlásila IEA so sídlom v Paríži.



Na decembrovej konferencii OSN o zmene klímy s názvom COP28 v Dubaji mnohé krajiny podpísali plán strojnásobiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.



Podľa údajov IEA v roku 2023 sa na celom svete zvýšili kapacity obnoviteľnej energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 50 % na takmer 510 gigawattov (GW), pričom tri štvrtiny z tohto rastu predstavuje fotovoltika.



Najväčší rast zaznamenala Čína, ktorá v roku 2023 uviedla do prevádzky toľko fotovoltických systémov ako celý svet v roku 2022. A kapacita výroby veternej energie v Číne sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 66 %.



Podľa IEA dosiahlo rozšírenie kapacít obnoviteľnej energie rekordné úrovne aj v Európe, Spojených štátoch a Brazílii.