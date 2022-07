IEA: Výroba solárnych panelov sa musí rozšíriť z Číny do sveta

Paríž 9. júla (TASR) - Výroba solárnych panelov sa musí rozšíriť zo svojej súčasnej koncentrovanej základne v Číne aj do iných častí sveta, aby sa zabezpečili ich dodávky a splnili ciele na zníženie emisií skleníkových plynov. TASR o tom informuje na základe správy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorú prevzala z Reuters.



Svet potrebuje do roku 2030 zdvojnásobiť svoju súčasnú kapacitu na výrobu "kľúčových stavebných prvkov" solárnych panelov, ako sú polysilikóny, ingoty, články, moduly a ďalšie, uviedla IEA v novej správe.



Čiastočne vďaka čínskym investíciám sa solárna fotovoltaická technológia, ktorá premieňa slnečné svetlo na elektrinu, stala najlacnejším spôsobom výroby elektriny v mnohých častiach sveta.



V roku 2021 bola Čína domovom až 79 % výrobnej kapacity pre polysilikón, upozornila IEA, podľa ktorej až 42 % z nej sa nachádza v provincii Sin-ťiang, kde najväčší závod v krajine predstavuje 14 % celosvetovej kapacity.



"Táto úroveň koncentrácie v akomkoľvek globálnom dodávateľskom reťazci predstavuje značnú zraniteľnosť," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.



Čína sa bude čoskoro podieľať takmer 95 % na svetovej produkcii polysilikónu, ingotov a doštičiek, uvádza sa v správe.



"Ak dôjde k požiaru alebo prírodnej katastrofe, môže to mať dôsledky na globálny prechod na čistú energiu, pokiaľ ide o zvýšenie cien a dokonca dostupnosť solárnych fotovoltických zariadení. Ale ak dôjde k diverzifikácii a príjmu sa potrebné opatrenia, ako odporúčame vládam na celom svete, toto riziko sa bude riešiť a možno sa dokonca zníži," povedal Birol.



Európska únia (EÚ) sa pod tlakom na zníženie závislosti od dovozu ruského plynu zaviazala urobiť "čokoľvek" na obnovu európskej kapacity na výrobu dielov pre solárne zariadenia.



Štáty bloku majú potenciál vyrábať tieto diely spôsobmi, ktoré produkujú menej emisií uhlíka, vďaka vysokému podielu jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie v ich energetických mixoch, pokračuje správa.



IEA však zároveň pripomenula, že v súčasnosti má iba Švédsko dostatočne nízke ceny priemyselnej energie na konkurencieschopnú výrobu týchto produktov.