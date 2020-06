IEA vyzvala EÚ, aby podporila 'zelené' zotavovanie ekonomiky

Paríž 25. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vyzvala vo štvrtok Európsku úniu (EÚ), aby urýchlila renováciu budov s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2). A zaviedla tiež schémy, ktoré povzbudia spotrebiteľov, aby nahradili neefektívne staré spotrebiče a autá novými v rámci "ekologického" zotavovania ekonomiky po pandémii nového koronavírusu.



IEA so sídlom v Paríži vo svojich odporúčaniach pre EÚ uviedla, že nová politika pomôže zabezpečiť, aby fond na obnovu hospodárstva vo výške 750 miliárd eur, ktorý navrhla Európska komisia, podporil čistú energiu a zamedzil trvalému nárastu emisií po pandémii.



Keďže Komisia chce, aby sa blok stal klimaticky neutrálny do roku 2050, investície do úspor energie by podľa IEA mali byť jej „hlavným cieľom“.



Renovácie budov riadené prísnejšími stavebnými normami EÚ by pomohli spotrebiteľom v bloku znížiť účty za energie, ktoré sa odhadujú na viac ako 500 miliónov eur. Ďalšie programy by ich mohli povzbudiť, aby staré chladničky, automobily a iné spotrebiče nahradili novými, úspornejšími.



IEA poznamenala, že pokles cien palív vyvolaný novým koronavírusom je pre EÚ príležitosťou postupne ukončiť dotácie na fosílne palivá a zreformovať dane v prospech nízkouhlíkovej energie. Plánované zmeny pravidiel štátnej pomoci EÚ na budúci rok by mali umožniť verejné investície do veľkých projektov s vodíkovými a lítium-iónovými batériami.



Komisia predtým uviedla, že výdavky EÚ na obnovu nesmú ohroziť jej cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050 na nulu zo súčasných viac ako 4 miliárd ton ekvivalentu CO2.



„Politika bude hrať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní efektívneho využívania fondu obnovy,“ povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.



Keďže sa očakáva, že investície do obnoviteľnej energie v Európe v tomto roku klesnú o tretinu v porovnaní s rokom 2019, IEA pripomenula, že financovanie výskumu v EÚ a podpora od Európskej investičnej banky musia pomôcť vyrovnať tento „historický“ pokles.



Obnoviteľné zdroje už tvoria 32 % energetického mixu EÚ. Ale mimo odvetvia energetiky sa podľa IEA transformácia smerom k nižšej produkcii emisií ešte „len začala“. Agentúra preto odporúča prísnejšie požiadavky na úsporu energií v priemysle, ktorý je ich najväčším spotrebiteľom.