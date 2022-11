IEA: Západné sankcie spôsobia prepad ruskej ťažby ropy

Paríž 15. novembra (TASR) - Medzinárodná energetická agentúra (IEA) očakáva, že západné sankcie spôsobia prepad ruskej ťažby ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Do konca marca by objem ruskej ťažby mal byť takmer o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) nižší v porovnaní s úrovňami spred začiatku vojny na Ukrajine. IEA vo svojej mesačnej správe prognózuje, že v roku 2023 ruská produkcia ropy klesne na v priemere 9,6 milióna barelov denne.



Rusko síce od začiatku svojej útočnej vojny proti Ukrajine vo februári presmerovalo viac než 1 milión barelov ropy denne do krajín, ako sú India, Čína a Turecko. To však nestačí na to, aby plne vykompenzovalo prudké zníženie dodávok do západných priemyselných štátov.



Okrem toho, dodávky do Indie, Číny a Turecka sa už nezvyšujú. Z toho podľa IEA vyplýva, že tieto krajiny zrejme nemôžu dovážať viac ruskej ropy.



Európska únia (EÚ) uvalila na ruskú ropu a ropné produkty embargo. To začne pre ropu platiť v decembri, pre ropné produkty vo februári 2023 a znemožní dovoz ruskej ropy po mori do EÚ.



IEA vo svojej mesačnej správe tiež upozornila na to, že ropné rezervy priemyselných štátov v poslednom čase výrazne klesli a aktuálne sú najnižšie od roku 2004.