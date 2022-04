Medzinárodná agentúra pre energetiku zhoršila odhad dopytu po rope

Paríž 13. apríla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zredukovala svoju prognózu globálneho dopytu po rope v tomto roku. Ako dôvod agentúra uviedla najmä opätovné obmedzenia v Číne s cieľom zbrzdiť šírenie nového variantu koronavírusu omikron. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



IEA znížila svoju pôvodnú prognózu dopytu po rope v tomto roku o 260.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Okrem čínskych obmedzení v dôsledku koronavírusového variantu omikron vychádzala IEA aj z nižšieho než pôvodne očakávaného dopytu po rope v 1. štvrťroku, najmä zo strany Spojených štátov.



Vzhľadom na predpokladaný slabší dopyt a zároveň dohodu v rámci IEA o uvoľnení ropy zo strategických rezerv agentúra teraz očakáva, že dopyt a ponuka sa dostanú do rovnováhy už v 2. štvrťroku. Pôvodne počítala s tým, že sa tak stane v poslednom kvartáli roka, informovala agentúra Bloomberg.



IEA okrem toho upravila aj svoj odhad, čo sa týka výpadkov ruskej ropy na trhu v dôsledku sankcií a bojkotu zo strany viacerých kupcov. Produkcia v apríli by mala byť o 1,5 milióna barelov denne nižšia než v marci. To je zhruba polovičný pokles v porovnaní s predchádzajúcim odhadom.



Ako však IEA dodala, sankcie západných krajín a averzia kupcov voči ruskej rope by sa v plnej miere mali prejaviť od mája. Od toho mesiaca agentúra očakáva, že trhu budú chýbať takmer 3 milióny barelov ruskej ropy denne.