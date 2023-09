IEA: Zníženie ťažby ropy spôsobí významné výpadky globálnych dodávok

Paríž 13. septembra (TASR) - Zníženie ťažby ropy zo strany kľúčových producentských krajín Saudskej Arábie a Ruska spôsobí do konca tohto roka významné narušenia dodávok, čo zvyšuje riziko ďalších otrasov na globálnych trhoch. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (EIA). Jej varovanie prišlo deň po tom, ako Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) potvrdila svoju skoršiu prognózu silného nárastu dopytu v tomto aj budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Saudská Arábia a Rusko minulý týždeň oznámili, že v dobrovoľnom znížení ťažby spolu o 1,3 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) budú pokračovať do konca roka.



Obmedzenia produkcie budú od septembra do konca tohto roka spôsobovať výrazné výpadky dodávok, uviedla IEA. Zásoby ropy sa podľa nej budú pohybovať na neprimerane nízkych úrovniach, čo zvyšuje riziko ďalšieho nárastu volatility, ktorý by vzhľadom na krehké hospodárske prostredie nebol v záujme ani producentov, ani spotrebiteľov, dodala.