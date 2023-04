IEA: Zníženie ťažby zo strany OPEC+ poškodí spotrebiteľov

Paríž 14. apríla (TASR) - Prekvapivé zníženie ťažby ropy zo strany aliancie producentov OPEC+ môže poškodiť spotrebiteľov rovnako ako zotavovanie ekonomiky, varuje Medzinárodná agentúra pre pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



IEA vo svojej mesačnej správe uviedla, že prekvapivé zníženie ťažby alianciou OPEC+ môže prehĺbiť predpokladaný deficit na strane ponuky a udusiť ekonomické oživenie. Tento "preventívny krok", ako obmedzenie ťažby označila aliancia OPEC+, bude zlou správou pre spotrebiteľov v čase zvýšenej ekonomickej neistoty.



"Spotrebitelia, ktorí sú konfrontovaní s vysokými cenami základných tovarov, budú musieť teraz ešte viac obmedziť svoje rozpočty," uviedla IEA. "To je zlým znamením pre zotavenie ekonomiky a rast."



Niekoľko členských krajín OPEC+ 2. apríla oznámilo, že do konca roka chcú obmedziť globálnu ťažbu o ďalších 1,16 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Toto rozhodnutie bolo údajne prijaté v rámci nezávislej iniciatívy, ktorá nie je prepojená so širšou politikou OPEC+.



Škrty sa pridávajú k existujúcim plánom Ruska na zníženie ťažby o 500.000 barelov denne od marca minimálne do konca roka. To znamená, že spoločné dobrovoľné škrty členov OPEC+ presiahnu 1,6 milióna barelov denne.



K tomuto kroku pravdepodobne prispeli rastúce zásoby ropy, uviedla IEA. "Očakávali sme, že trh sa dostane do deficitu už v druhej polovici roka. Teraz, s týmito zníženiami, ktoré sa zrealizujú od mája, predpokladáme, že trh sa dostane do deficitu oveľa skôr a s väčšími stratami v druhej polovici roka," uviedla šéfka oddelenia IEA pre ropný priemysel a trhy Toril Bosoniová.



Škrty v rámci OPEC+ podľa Bosoniovej spôsobia, že globálna ponuka ropy sa do konca roka zníži o 400.000 barelov denne, keďže zvýšenie produkcie krajín mimo OPEC, ako sú USA, Brazília, Kanada a Nórsko, "nedokáže vykompenzovať pokles, ktorý teraz očakávame od krajín OPEC".



"Vzhľadom na zvyšovanie dopytu po rope a jeho pokračujúci nárast do konca roka teda očakávame, že sa obnoví čerpanie zásob a tlak na rast cien," dodala Bosoniová.