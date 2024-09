IEA znížila odhad rastu dopytu po rope v tomto roku

Paríž 12. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok znížila svoju prognózu rastu dopytu po rope v tomto roku o 70.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne (bpd) na 900.000 bpd. Ako hlavný dôvod uviedla spomalenie dopytu v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra so sídlom v Paríži teraz očakáva, že čínsky dopyt v roku 2024 vzrastie len o 180.000 bpd, čo súvisí so spomaľovaním ekonomiky a zvyšujúcou sa mierou využívania elektrických vozidiel.



Prognózu rastu dopytu na rok 2025 ponechala IEA nezmenenú na úrovni približne 950.000 bpd, ale naznačila, že na svetovom trhu s ropou by mohli v budúcom roku vznikať prebytky, ak skupina producentov združených vo formáte OPEC+ bude pokračovať vo svojom pláne na zrušenie dobrovoľného znižovania ťažby.