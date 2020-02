Odhad rastu globálneho dopytu po rope v tomto roku sa znížil

Londýn 25. februára (TASR) - Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zredukovala svoj odhad rastu globálneho dopytu po rope na najnižšiu úroveň za desať rokov. Oznámil to v utorok generálny riaditeľ IEA Fatih Birol.



Dodal tiež, že tento odhad by sa mohol v dôsledku epidémie koronavírusu ešte viac znížiť.



"Určite vidíme najmenší rast dopytu po rope za ostatných 10 rokov a možno ho budeme musieť zrevidovať smerom nadol," povedal Birol na konferencii o energii v Londýne.



IEA tento mesiac po vypuknutí epidémie koronavírusu upravila svoju prognózu a oznámila, že v 1. štvrťroku očakáva zníženie dopytu po rope o 435.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Bude to prvý kvartálny pokles dopytu od finančnej krízy pred vyše 10 rokmi.



Za celý rok 2020 revidovala IEA svoju predpoveď rastu globálneho dopytu smerom nadol o 365.000 barelov na 825.000 barelov denne.