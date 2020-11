IEA znížila svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2020

Paríž 12. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vo štvrtok znížila svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2020. Poukázala pritom na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu, na ktoré podľa agentúry vakcíny pravdepodobne nebudú mať veľký vplyv až do budúceho roka.



IEA uviedla, že v dôsledku nových vládnych obmedzení v rámci boja proti pandémii očakáva dopyt po rope v roku 2020 na úrovni 91,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 400.000 barelov denne menej ako v predchádzajúcom odhade pred mesiacom a o 8,8 milióna barelov/deň menej ako vlani.



Podľa IEA je nepravdepodobné, že by globálny dopyt po rope významne podporilo zavedenie vakcín proti ochoreniu COVID-19 skôr ako v priebehu roka 2021.



Toto vyhlásenie zrejme utlmí zvyšovanie cien ropy, ktoré naštartovala správa o vývoji vakcíny začiatkom tohto týždňa.



"Je príliš skoro na to, aby sme vedeli, ako a kedy vakcíny umožnia obnovenie normálneho života. Naše prognózy zatiaľ neočakávajú výrazný vplyv v prvej polovici roku 2021," uviedla IEA vo svojej mesačnej správe.



„Chabý výhľad na dopyt a rastúca produkcia v niektorých krajinách naznačujú, že súčasné trhové fundamenty sú príliš slabé na to, aby ponúkli pevnú oporu cenám komodity,“ dodala.



IEA pripomenula tiež, že krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) do septembra len mierne znížili svoje bohaté zásoby ropy. Agentúra dodala, že úroveň ich skladových zásob nie je ďaleko od maxím, ktoré dosiahli v máji, keď vrcholila prvá vlna pandémie.