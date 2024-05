Znížili prognózu rastu svetového dopytu po rope v roku 2024

Paríž 15. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) znížila svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2024. Zväčšil sa tak rozdiel medzi jej odhadom a odhadom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



IEA v stredu vo svojej najnovšej správe znížila svoj výhľad rastu dopytu po rope v tomto roku o 140.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 1,1 milióna barelov/deň. Dôvodom je najmä slabý dopyt vo vyspelých ekonomikách.



OPEC pritom v utorok (14. 5.) v správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, potvrdila svoj predchádzajúci odhad. Naďalej tak očakáva, že globálny dopyt po rope sa v roku 2024 zvýši o 2,25 milióna barelov denne.



Značný rozdiel medzi týmito dvoma prognózami je čiastočne spôsobený rozdielnymi názormi na tempo globálneho prechodu na čistejšie palivá.



IEA vo svojej správe o rope uviedla, že jej prognóza nižšieho dopytu po rope v roku 2024 súvisí so slabou priemyselnou aktivitou, miernou zimou a slabnúcou spotrebou benzínu, najmä v Európe, kde klesajúci podiel naftových áut už znižuje spotrebu.



"V kombinácii so slabými dodávkami nafty v USA na začiatku roka to stačilo na to, aby dopyt po rope v regióne, ktorý zastrešuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v 1. štvrťroku opäť klesol," uviedla IEA.



Prognóza IEA pre rok 2025 na úrovni 1,2 milióna barelov denne je tak teraz mierne vyššia ako tohtoročná prognóza.



Na porovnanie, ropný kartel OPEC predpovedá rast dopytu po rope na budúci rok o 1,85 milióna barelov denne.