IEA zvýšila prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2024

Paríž 14. decembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zvýšila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2024 aj napriek očakávanému spomaleniu ekonomiky. Ako dôvod uviedla zlepšenie vyhliadok ekonomiky Spojených štátov a nižšie ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa najnovšej správy IEA, ktorú aktualizuje každý mesiac, svetová spotreba ropy vzrastie v roku 2024 o 1,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 130.000 barelov denne viac ako v predchádzajúcej prognóze.



Revízia smerom nahor odráža "trochu zlepšený výhľad hospodárskeho rastu v porovnaní so správou z minulého mesiaca", uviedla IEA s tým, že sa to týka najmä USA, kde prichádza do úvahy tzv. mäkké pristátie, teda spomalenie inflácie bez rizika recesie.



"Pokles cien ropy pôsobí ako dodatočný impulz pre spotrebu ropy," dodala agentúra.