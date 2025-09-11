< sekcia Ekonomika
IEA zvýšila prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2025
Podľa najnovšej správy IEA ponuka ropy by mohla v budúcom roku prekročiť dopyt o 3,3 milióna barelov denne.
Autor TASR
Paríž 11. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zvýšila svoj odhad rastu dopytu po rope v roku 2025. Ale zároveň revidovala smerom nahor aj výhľad na rast ponuky, v dôsledku čoho predpovedá tiež väčší prebytok ropy na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
IEA vo štvrtok predpovedala, že globálny dopyt po rope v roku 2025 vzrastie o 740.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne namiesto o 680.000 barelov/deň v jej predchádzajúcej správe, ktorú aktualizuje každý mesiac. Prognóza rastu dopytu na rok 2026 zostala nezmenená na úrovni 700.000 barelov denne.
Agentúra zároveň očakáva, že ponuka ropy v roku 2025 vzrastie o 2,7 milióna barelov denne po tom, ako sa aliancia OPEC+ rozhodla zvýšiť v októbri produkciu o 137.000 barelov denne. V predchádzajúcej prognóze očakávala, že ponuka v tomto roku dosiahne 2,5 milióna barelov denne. Okrem OPEC+ však zvyšujú ponuku ropy aj krajiny, ktoré nie sú členmi ropného kartelu.
Aliancia OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, sa nedávno rozhodla ukončiť druhú fázu škrtov v produkcii rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo. Táto dodatočná ponuka vyvoláva obavy z prebytku ropy a tlaku na ceny v tomto roku.
Podľa najnovšej správy IEA ponuka ropy by mohla v budúcom roku prekročiť dopyt o 3,3 milióna barelov denne. Minulý mesiac pritom ešte počítala s prebytkom v roku 2026 vo výške takmer 3 milióny barelov denne.
IEA vo štvrtok predpovedala, že globálny dopyt po rope v roku 2025 vzrastie o 740.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne namiesto o 680.000 barelov/deň v jej predchádzajúcej správe, ktorú aktualizuje každý mesiac. Prognóza rastu dopytu na rok 2026 zostala nezmenená na úrovni 700.000 barelov denne.
Agentúra zároveň očakáva, že ponuka ropy v roku 2025 vzrastie o 2,7 milióna barelov denne po tom, ako sa aliancia OPEC+ rozhodla zvýšiť v októbri produkciu o 137.000 barelov denne. V predchádzajúcej prognóze očakávala, že ponuka v tomto roku dosiahne 2,5 milióna barelov denne. Okrem OPEC+ však zvyšujú ponuku ropy aj krajiny, ktoré nie sú členmi ropného kartelu.
Aliancia OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, sa nedávno rozhodla ukončiť druhú fázu škrtov v produkcii rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo. Táto dodatočná ponuka vyvoláva obavy z prebytku ropy a tlaku na ceny v tomto roku.
Podľa najnovšej správy IEA ponuka ropy by mohla v budúcom roku prekročiť dopyt o 3,3 milióna barelov denne. Minulý mesiac pritom ešte počítala s prebytkom v roku 2026 vo výške takmer 3 milióny barelov denne.